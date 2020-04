Darkborn (anciennement Project Wight) abandonne son développement

Tous les projets n’aboutissent pas forcément. Si certains titres changent complètement de cap au cours du développement, d’autres n’arrivent malheureusement pas toujours à terme. C’est le cas de Darkborn, que l’on connaissait initialement sous les noms de Archenemy puis Project Wright, qui vient tout simplement d’être annulé.

Un autre jeu « très bientôt » annoncé

Malgré des présentations plutôt prometteuses, l’aventure Darkborn s’arrête ici. Il faut dire qu’en juillet dernier, Private Division, le label indépendant de Take-Two Interactive (et qui s’occupe aussi de Disintegration), avait annoncé ne plus s’occuper de la publication du jeu.

Dans un communiqué publié par The Outsiders, l’équipe explique que « Malgré tous nos efforts pour continuer, nous avons finalement dû prendre la difficile décision d’arrêter le développement du projet ». Le studio rajoute que le concept sera peut-être relancé mais que le développement est arrêté pour l’instant : « Peut-être qu’on y reviendra un jour, nous l’espérons tous et nous appréciions sincèrement le soutien de tous ceux qui nous ont suivis au fil des ans. Mais une porte se ferme et une autre s’ouvre ».

The Outsiders planche ainsi sur un autre jeu encore non annoncé et confirmer travailler sur autre chose. « Quelque chose de nouveau. Quelque chose de génial. Quelque chose que nous aimons vraiment ». On ne sait pas encore ce que c’est, mais cela devrait être « très bientôt » annoncé.

Rappelons que Darkborn voulait nous mettre dans la peau de diverses créatures mutants, traquées par des vikings sur lesquels on pouvait joyeusement se défouler. Le studio laisse l’idée de côté et se focalise sur autre chose, qui, espérons-le, aura un meilleur avenir que celui-ci.