Dark Hours : Le nouveau jeu d’horreur coopératif de Piece of Cake Studios dévoile du gameplay et sort sa démo

Une démo pour jouer à plusieurs

Dévoilé l’année dernière pour notre AG French Direct, Dark Hours signe aujourd’hui son grand retour, et pour l’occasion, Piece of Cake Studios n’est pas venu les mains vides. On a d’abord droit à un nouveau trailer de gameplay angoissant qui nous montre à quoi il faudra s’attendre dans ce jeu d’horreur coopératif (de 2 à 4 personnes), ou être à plusieurs ne va pas forcément rendre les choses moins effrayantes.

Dans Dark Hours, vous incarnez des cambrioleurs pris au piège sur l’endroit même du cambriolage, non pas par la police, mais par une étrange créature qui rôdent dans les couloirs du bâtiment. Votre but sera donc de vous échapper en utilisant tous les moyens à disposition, ou bien de vous cacher jusqu’au lever du soleil, même si attention, la créature deviendra de plus en plus féroce au fil des heures qui passent.

Un concept qui devrait donner envie aux amateurs du genre et ça tombe bien, puisque toutes les personnes intéressées par Dark Hours peuvent désormais se jeter sur la démo du jeu disponible via la page Steam. Cela les aidera à patienter encore un peu plus avant l’arrivée du jeu final, qui n’a pas encore de date de sortie.