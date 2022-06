Cyberpunk Edgerunners : L’anime spin-off de Cyberpunk 2077 dévoile un premier teaser

La Geeked Week de Netflix se déroule en ce moment-même, et cette nuit se tenait le panel réservé à l’animation, avec la présentation tant attendue de l’anime lié à Cyberpunk 2077, à savoir Cyberpunk Edgerunners. Annoncé avant même la sortie du jeu de CD Projek Red, la série produite par le célèbre studio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia) a enfin dévoilé des premières images en mouvement avec un trailer, ainsi qu’un extrait et une période de sortie. Sacré programme.

Ce premier court teaser d’une minute nous laisse tout de même le temps d’admirer pas mal d’images, et de retrouver l’envoutante Night City.

On reconnaitra évidemment tout de suite le style du studio Trigger ici, tout en apprenant que c’est Hiroyuki Imaishi (Kill la Kill) qui est en charge de ce projet (CD Projekt Red supervise aussi l’anime), tandis que la musique sera composée par Akira Yamaoka, que l’on connaît surtout pour tout son travail sur la série des Silent Hill.

