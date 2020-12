Cyberpunk 2077 : les fichiers de sauvegarde peuvent être corrompus s’ils dépassent 8 Mo

Décidément, les joueurs de Cyberpunk 2077 ne sont pas au bout de leur peine. Après de multiples bugs, des remboursements compliqués et des polémiques qui s’enchainent, le jeu a du mal à avoir l’aura qu’il aurait souhaité. Les soucis continent chez CD Projekt Red, puisqu’on apprend maintenant que certaines sauvegardes peuvent être corrompues si elles sont trop lourdes.

Un système anti-cheat ?

C’est tout d’abord sur Reddit que l’on a pu apprendre ça, puis rapporté par Eurogamer, avec des utilisateurs qui ont remarqué que certains fichiers de sauvegardes sur PC étaient inutilisables dès qu’ils dépassaient les 8 Mo (donc lorsque le joueur stockait beaucoup d’objets sur lui). Cela arrive notamment lorsque certains joueurs craftent des objets en masse pour les revendre ensuite.

GOG a pris la parole pour confirmer cela, et déclarer que le poids maximal des sauvegardes sera peut-être augmenté dans les futures mises à jour, sans pour autant régler le souci des sauvegardes corrompues. Autrement dit, il ne s’agirait pas d’un bug, mais d’un moyen pour le studio d’empêcher les joueurs d’utiliser des glitchs pour amasser de nombreux objets.

Il est effectivement très difficile d’atteindre ce poids, et il faudrait des centaines d’heures de craft et de jeu pour que cela arrive de manière honnête. Quand bien même, cela reste donc possible sans tricher. On pourrait se dire qu’il serait sans doute plus simple de régler le glitch que d’imposer cette limite, mais c’est le moyen qu’a choisi CD Projekt pour pour lutter contre la triche.