Cyberpunk 2077 : Sony retire le jeu du PlayStation Store

Les ennuis continuent pour Cyberpunk 2077 et sa version PlayStation 4 et c’est cette fois-ci Sony qui tape du poing sur la table avec l’annonce d’une mesure assez inhabituelle.

Keanu interdit à la vente

PlayStation confirme dans un premier temps que les achats de Cyberpunk 2077 sur le Store seront bien remboursés comme annoncé par CD Projekt. Une page spéciale a été ouverte sur le site officiel PlayStation à ce propos et il faut se connecter pour y voir le formulaire de demande de remboursement.

En revanche, elle déclare que le jeu est dès à présent retiré de la vente pour le moment. On suppose que cela veut dire qu’il faudra attendre que les mises à jour rendent le Cyberpunk 2077 plus présentable sur PS4 avant de le voir revenir sur le Store.

Une mesure qui ne s’applique qu’à la version dématérialisée et ne concerne donc pas les versions physiques que vous pourrez toujours trouver en magasin. De même, vous pourrez très bien conserver votre jeu téléchargé et continuer de l’utiliser si vous en êtes satisfait.

Le bras de fer entre CD Projekt et Sony continue et semble tourner à l’avantage du Japon. Cette communication assez violente de la part de PlayStation intervient juste après un bad buzz provoqué par les joueurs mécontents qui se plaignaient du refus de Sony de les rembourser malgré l’annonce des créateurs de Cyberpunk 2077. On soupçonne ces derniers d’avoir sorti leur message sans avoir obtenu l’accord du constructeur.

En effet, l’état du jeu ne posait aucun souci lors de la certification. Pour sortir sur une console, le studio doit envoyer sa production au constructeur qui valide ou non le jeu. Sony a donc vu le jeu tourner sur PlayStation 4 et n’a rien dit, participant même à la campagne promotionnelle de Cyberpunk en sponsorisant du contenu. Cette réaction indignée peut donc paraître hypocrite vu son soutien poursuivi même après le début de la colère des joueurs.

Cyberpunk 2077 est donc disponible sur PC, Xbox One, Stadia et uniquement en physique sur PS4. On espère que la version dématérialisée fera son retour avant la sortie du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series. Notre test devrait d’ailleurs arriver aujourd’hui même.