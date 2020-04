Cyberpunk 2077 : La faction Mox dévoilée

Alors que les gars de CD Projekt Red sont en train de boucler Cyberpunk 2077, l’équipe continue de nous distiller petit à petit des petites touches de contenus et de background.

L’occasion aujourd’hui de découvrir une toute nouvelle faction, The Mox.

Les joueurs auront l’occasion de découvrir dans Cyberpunk 2077 cette nouvelles faction. Créé en 2076, elle est constituée de militants défenseurs des prostituées en tout genre. A noter que cette faction est la première à être exclusive au jeu de CD Projekt Red et donc non issue du jeu de rôle de Mike Pondsmith.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 est prévu pour le 17 septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Il arrivera d’ailleurs plus tard sur Xbox Series X.

Formed in 2076 after the death of Elizabeth “Lizzie” Borden, a strip club owner & ex-prostitute who treated her workers fairly and defended them from violent clients, The Mox refer to themselves as “those who protect working girls and guys” from violence and abuse. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/X1Ie8JjPYo

