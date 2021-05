Cyberpunk 2077 : Le jeu change de réalisateur, Gabriel Amatangelo passe aux commandes

L’après-sortie de Cyberpunk 2077 est définitivement très difficile à gérer pour CD Projekt Red, qui se retrouve sous le feu des projecteurs suite à de nombreuses polémiques. Le développement du futur contenu pour le jeu n’est pas abandonné pour autant, et on apprend aujourd’hui un changement en interne avec le réalisateur du jeu qui quitte le projet.

Une réorganisation pour la réalisation des futurs contenus

Adam Badowski reste donc chez CD Projekt Red mais ne va plus officier en tant que réalisateur (ou game director) sur Cyberpunk 2077. Il laisse sa place à Gabriel Amatangelo (ancien directeur créatif), et va maintenant se concentrer sur d’autres projets. Le nouveau réalisateur est donc désormais en charge de la production des futures extensions du jeu, notamment le multijoueur.

Ce changement n’a en réalité rien de très étonnant, étant donné qu’il n’est pas rare de voir les figures de proues d’un projet confier la réalisation des DLC à d’autres mains. D’autant plus que CD Projekt Red a récemment affirmé vouloir mettre en place une stratégie qui permettrait de travailler sur plusieurs jeux à la fois, et on imagine donc que Adam Badowski planche actuellement sur un prochain projet pour le studio.