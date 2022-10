Crystal Dynamics souhaite avoir votre avis sur un potentiel retour de Legacy of Kain

En rachetant Crystal Dynamics à Square Enix, Embracer Group n’a pas seulement mis la main sur une force créative et sur des centaines d’employés. Il a aussi récupérer les droits de plusieurs licences, comme Legacy of Kain, injustement mis au placard depuis trop d’années maintenant. On se doute qu’avec un nouveau portfolio entre les mains, Embracer Group souhaite capitaliser dessus, et le plus rapidement possible, c’est pourquoi Crystal Dynamics sonde aujourd’hui sa communauté concernant le retour de la série.

Quel avenir pour Legacy of Kain ?

Le studio a mis en ligne un sondage consacré à Legacy of Kain, qui permet de répondre à plusieurs questions quant à l’avenir de la série. Vous pouvez vous-même y participer, et répondre à toute une série d’interrogations.

Après les questions concernant les jeux de vampire en général, Crystal Dynamics nous demande sous quelle forme nous aimerions que la série revienne, avec les choix suivants :

Remaster de l’un des épisodes

Remake de l’un des épisodes

Reboot de la série

Une suite

Si rien n’est encore fait, la mise en place d’un sondage aussi spécifique a de quoi donner un peu d’espoir pour un retour de la série. Si vous portez cette dernière dans votre cœur ou si vous êtes simplement curieux de la voir revenir sur le devant de la scène, il suffit donc d’exprimer votre intérêt auprès de Crystal Dynamics.