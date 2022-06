Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est annoncé, le remaster revient cet hiver

On fera semblant d’être surpris, puisqu’on a deviné tout cela grâce à un tweet d’un leaker décidément bien informé, mais on ne fera pas semblant d’être heureux. Après avoir offert un remake à Final Fantasy VII, Square Enix a décidé de nous faire revivre l’aventure de Zack avec un remaster (qui a parfois des allures de remake) de Crisis Core, l’opus culte sorti sur PSP, grâce à Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

Crisis Core, c’est quoi ?

Tout d’abord, il faut savoir que Final Fantasy VII: Crisis Core est un épisode sorti en 2007 sur PSP (en 2008 chez nous) qui nous raconte l’histoire de Zack, un personnage très important du lore FFVII, qui n’apparait pourtant que très peu dans le jeu de base (pour une bonne raison).

L’histoire du jeu prend place quelques années avant celle de Final Fantasy VII, lorsque Cloud n’est qu’un membre inexpérimenté de la Shinra, et met en avant Zack à travers un récit qui va nous en apprendre plus sur Aerith, Sephiroth et bien d’autres, tout en présentant des personnages inédits, comme Genesis.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est un remaster, ou un remake ?

Il faut bien avouer qu’en jetant un œil à cette première vidéo, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion se présente comme un vrai remaster complet, pas juste un lissage HD comme on en a l’habitude d’en voir ces derniers temps.

On retrouve des modèles complétements refaits et des décors nettement plus détaillés, de quoi parfois le faire passer pour un remake, mais Square Enix maintient l’appellation de remaster.

Les dialogues du jeu seront ici entièrement doublés, le système de jeu sera retravaillé pour être plus moderne tout comme l’interface, la caméra a été revue, les musiques auront droit à de nouveaux arrangements… Bref, le travail semble être tout de même assez important.

Quand sortira Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion ?

Le remaster Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion est donc pour le moment prévu pour sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch dès cet hiver.

Ce qui, techniquement, veut dire qu’il pourra arriver à la fin de l’année 2022, mais aussi au début de l’année 2023. Lorsqu’un éditeur indique une période de sortie durant l’hiver, c’est toujours un peu compliqué et ça ne reflète pas forcément exactement les dates correctes des saisons que l’on connait, donc patience jusqu’à l’annonce de la vraie date.