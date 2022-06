Final Fantasy VII : Vers un retour de l’épisode PSP Crisis Core ?

Square Enix nous a aujourd’hui donné rendez-vous pour fêter les 25 ans de Final Fantasy VII à l’occasion d’un livestream spécial qui ne durera certes que dix minutes, mais que l’on espère être riche en annonces. Et si tout le monde s’attend à voir Final Fantasy VII Remake Part 2 montrer ses premières images, tandis que certains prient pour une version Xbox de la première partie, il se pourrait bien que Square Enix déroule le tapis rouge à l’épisode PSP centré sur le personnage de Zack, à savoir Crisis Core. Attention, quelques spoilers arrivent.

Prêts à écouter à nouveau Price of Freedom en HD ?

Si vous avez suivi le Summer Game Fest principalement via Twitter, vous serez peut-être maintenant familier de The Snitch, un leaker désormais réputé qui a fait un sans-faute dernièrement, en révélant la présence de Hollow Knight Silksong et de Persona lors de la conférence Xbox-Bethesda.

Il s’attaque cette fois à Final Fantasy VII, avec une simple image et quatre carrés de couleur, à savoir bleu, vert, rouge et noir. Pas besoin de trop se creuser la tête ici, cela indique clairement PlayStation, Xbox, Switch et PC. L’image associée au tweet nous provient du remake, avec Zack en premier plan aidant Cloud, et Aerith en fond. De quoi espérer des nouvelles images de la Part 2 du remake, qui serait disponible sur toutes les plateformes, même sur Switch ?

A priori, non. Si l’on devait interpréter ce leak, on pencherait plutôt sur un remaster de Crisis Core sur PC, PS4, Xbox et Switch, mettant ces mêmes personnages en avant. Après tout, parmi toutes les images du remake, le leaker a choisi celle là en particulier, ce qui laisse penser que ce n’est pas un hasard.

On aura vite la réponse, puisque le livestream Final Fantasy VII aura lieu ce soir à minuit.