Black Friday Week : L’abonnement PS Plus 12 mois est à 39,99 € au lieu de 59,99 €

Cette année, les sites en ligne n’attendent pas le vrai jour J du Black Friday pour démarrer les promotions. On assite donc à la Black Friday Week, qui met en place tout un tas d’offres intéressantes sur des jeux ou du matériel high-tech. Comme annoncé hier, PlayStation participe aussi à l’opération de son côté, et ça commence avec une offre sur l’abonnement PS Plus.

L’abonnement PS Plus en promo

On peut aujourd’hui voir que c’est l’abonnement PS Plus qui bénéficie de son habituelle réduction pour le Black Friday. Généralement tarifé à 59,99 € pour un abonnement de 12 mois, le PS Plus a droit à une jolie réduction pour les 12 mois d’abonnement passent à seulement 39,99 €.

De quoi vous permettre de souscrire ou rallonger votre abonnement au prix le plus bas, tout en profitant des jeux offerts par le PS Plus en novembre.