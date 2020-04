Cris Tales s’offre 23 minutes de gameplay en vidéo

Dévoilé à l’E3 2019 avant d’annoncer fin février son arrivée sur Stadia en même temps que sur les autres plateformes le jour de sa sortie, Cris Tales, le JRPG indépendant de Modus Games, se montre par l’intermédiaire d’une grosse vidéo de gameplay de 23 minutes.

Une direction artistique soignée

Mettant en valeur un univers à la direction artistique qui semble particulièrement soignée, cette présentation est surtout l’occasion de voir Crisbell, l’héroïne du jeu capable de modifier le temps, et ses compagnons en action. Une vidéo à consommer sans modération pour tous les fans des JRPG d’antan.

Cris Tales sortira cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch et Stadia. Notez qu’une démo est disponible gratuitement sur Steam et GOG.