NIS America : Présentation du line-up venir (2020 – 2021)

A l’occasion d’un événement en ligne organisé par Koch Media, nous avons pu observer plusieurs titres édités par NIS America qui débarqueront chez nous très prochainement en cette fin d’année 2020 ainsi que ceux de l’année 2021. Certains sont bien sûr très attendus comme YS IX : Monstrum Nox ou encore Disgaea 6 : Defiance of Destiny.

Les jeux de 2020

Voici les jeux de 2020 édités par NIS America. Tous de très bons crus, en particulier Trails of Cold Steel IV que les fans attendent impatiemment.

Prinny 1.2 : Exploded and Reloaded

Sorti ce mois-ci exclusivement sur Switch, Prinny 1.2 : Exploded and Reloaded est une compilation des titres sortis à l’époque sur PSP. Il s’agit de deux spin-off à la série Disgaea mettant en avant les célèbres Prinnies dans des aventures uniques. Nous avons d’ailleurs récemment sorti un test complet, nous vous renvoyons donc dessus pour plus d’informations.

Prinny 1.2 : Exploded and Reloaded est déjà disponible sur Nintendo Switch.

Mad Rat Dead

Toujours dans la gamme Nippon Ichi Software, Mad Rat Dead est un titre mélangeant plateforme 2D et jeu de rythme et qui vous place dans la peau d’un rat mort, et ancien cobaye de laboratoire, qui souhaite se venger de l’humanité. La bande-son et la direction artistique très cartoon du titre sont sans doute ses plus gros points forts. On a ici un mix très intéressant entre un Crypt of the Necromancer et les niveaux musicaux de Rayman Legends.

Mad Rat Dead sera disponible le 30 octobre prochain sur PS4 et Switch avec malheureusement des textes uniquement en anglais.

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV

Suite de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III sorti l’année dernière chez nous, et pour la première fois avec des textes en français, nous n’aurons malheureusement pas droit à une nouvelle traduction dans notre langue pour cet opus. Malgré tout, il serait dommage de passer à côté de ce RPG narratif captivant et possédant un gameplay assez jouissif. Il ne faut pas s’attendre à de gros changements par rapport au précédent, seuls quelques peaufinages par-ci par-là. Bien entendu, l’intérêt est de retrouver le casting monstrueux afin d’assister à la conclusion de cet arc avant de passer à The Legend of Heroes : Hajimari no Kiseki, la suite de Trails of Cold Steel IV qui est sorti cette année au Japon.

Ce qui arrive en 2021

2021 sera une grosse année pour NIS America avec des titres d’envergure tels que Ys IX ou encore Disgaea 6 qui sont des valeurs sûres de l’éditeur.

Ys IX : Monstrum Nox

Ys IX : Monstrum Nox est sans doute le titre le plus attendu parmi tout ce catalogue. Avec de très bons retours en provenance du Japon où il est sorti depuis un bon moment, nous sommes clairement impatients de rejoindre Adol dans cette nouvelle aventure plus sombre par rapport aux précédentes. Cet opus proposera une toute nouvelle approche en matière d’exploration grâce aux six Monstrom, des personnages possédants chacun un pouvoir particulier. Le plus beau est qu’il disposera de texte en français comme Ys VIII.

Ys IX : Monstrum Nox sortira le 5 février prochain sur PS4 et plus tard sur Switch.

Fallen Legion Revenants

Fallen Legion Revenants est un nouvel opus de la série du même nom. Nous avions d’ailleurs testé l’année dernier Fallen Legion: Rise to Glory. Dans cet Action RPG en 2D, vous devrez influencer les événements au sein d’un château à travers différents choix de dialogues. Deux personnages aux styles différents devront s’allier : Rowena une combattante chevronnée et Lucien le spécialiste des potions et de l’infiltration.

Fallen Legion Revenants sortira le 19 février 2021 sur PS4 et Switch.

Poison Control

Poison Control est un autre titre de Nippon Ichi déjà sorti au Japon et qui sera porté chez nous en 2021. On suivra la quête de Poisonette et de son âme sœur qui devront percer le mystère d’un phénomène qui emprisonne les âmes dans des couches de poison. Dans un mélange bizarre de shoot et d’action Poisonette est chargée de purifier ses zones ravagées tandis que son âme pourra tirer sur différents ennemis. En tout cas, la direction artistique semble assez colorée.

Poison Control sortira début 2021 sur PS4 et Switch avec des textes uniquement en anglais.

Saviors of Saphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

Saviors of Saphire Wings / Stranger of Sword City Revisited vous propose deux jeux en 1 dont le dernier est une version revisitée de la version de 2014. Il s’agit de Dungeon Crawler assez classiques avec une vue à la première personne à l’image des Etrian Odyssey de Atlus. Il s’agit ainsi de suivre un scénario assez classique en progressant dans des labyrinthes bourrés de monstres. Heureusement, vous disposez d’une équipe customisable à souhait. A réserver aux amateurs du genre.

Saviors of Saphire Wings / Stranger of Sword City Revisited sortira sur PC et Switch en 2021 sans plus de précision avec des textes uniquement en anglais.

Disgaea 6 : Defiance of Destiny

Incontestablement la meilleure licence de Nippon Ichi Softaware, le célèbre Tactical-RPG reviendra en 2021 pour notre plus grand plaisir avec Disgaea 6 : Defiance of Destiny. Dans cette nouvelle aventure, nous suivrons Zed dans sa quête pour battre le dieu de la destruction dans le but d’élever son rang. Un pitch assez simple mais avec l’humour de la série et un gameplay offrant des attaques spéciales assez folles, il devrait régaler les amateurs comme à son habitude.

Disgaea 6 : Defiance of Destiny sortira en été 2021 sur Switch avec des textes en français.

Selon nous, les jeux majeurs édités par NIS America à ne pas louper restent The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel IV, Ys IX : Monstrum Nox, et Disgaea 6 : Defiance of Destiny. Trois J-RPG qui restent des pointures dans leurs domaines malgré un statut de « jeu de niche ». Pour le reste, on notera le concept intéressant de Mad Rat Dead et de Poison Control, même si l’on a peur que cela devienne vite répétitif, et les jeux encore plus niches qu’il faudra évaluer au cas par cas.