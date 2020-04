Trials of Mana est un remake proposant du contenu inédit par rapport à la version des années 90, c’est notamment le cas de la Classe 4, évolution ultime de vos personnages. Voici comment l’atteindre.

Note : cette partie contient de légers spoilers. Il est vivement recommandé d’avoir terminé l’aventure principale avant de lire ce qui suit.

La Classe 4 dans Trials of Mana

Le premier pré-requis est d’avoir terminé l’histoire principale et vu les crédits de fin. Une fois cela fait, relancez votre fichier de sauvegarde. Attention, ne lancez pas une nouvelle partie plus, nous parlons bien ici de passer par le menu « charger une partie ».

Cela fait, un nouvel objectif vous sera donné. Suivez simplement ce que cette nouvelle histoire vous demande de faire pour entendre parler de cette fameuse Classe 4. Vous ne pouvez pas vous perdre, d’énormes étoiles vous indiquent le chemin à suivre, comme pour le mode histoire. Vous allez ensuite devoir passer 3 épreuves : une par personnage de votre équipe. Tout est toujours indiqué, donc suivez simplement les instructions à l’écran.

Chaque épreuve vous offre un objet permettant de passer à la Classe 4. Une fois les 3 récupérés, direction le Sanctuaire de Mana. En effet, à ce stade du jeu les pierres de Mana ne sont plus, le sanctuaire est donc le seul endroit où vous pouvez encore changer de Classe.

Là-bas, choisissez d’évoluer comme d’habitude et présenter le nouvel objet pour chaque personnage afin d’atteindre leur forme ultime ! Notez que la Classe 4 obtenue dépend du choix que vous avez fait lors du passage en Classe 2. Ainsi, selon votre choix, vous aurez une Classe de ténèbres ou de lumière.

