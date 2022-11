Comme l’avait très bien fait le God of War de 2018, God of War Ragnarök dispose lui aussi d’une fin secrète. Bien que celle-ci ne nous en apprenne pas plus sur la suite de la licence, il faut bien admettre que cette scène finale amenant au vrai générique de fin aura de quoi nous mettre la petite larmichette à l’œil. Sans plus tarder, nous allons vous dévoiler ce qu’il faudra faire pour obtenir cette fin secrète. Bien sûr, il, est logique de rappeler que cet article spoil, donc si vous n’avez pas terminé le jeu, évitez de poursuivre la lecture.

Comment avoir la fin secrète ?

Pour assister à cette fin secrète, allez d’abord à un accès mystique direction Svartalfheim, plus précisément à l’accès mystique de Nidavellir. Une fois sur place, allez jusqu’à la taverne du village, et cela déclenchera en y entrant la quête Funérailles Vikings.

Après une brève discussion avec Durlin et Lunda, vous devrez vous rendre sur la plage de Sverd. Pour ce faire, revenez sur vos pas, et reprenez le même accès mystique pour aller cette fois-ci aux zones humides d’Aurvangar, situé tout en bas de la carte. Une fois sur les lieux, prenez sur la gauche et vous verrez cette plateforme qu’il faut actionner ci-dessous, afin de vous rendre sur la plage de Sverd.

Durlin, Lunda et plus tard Sindri vous y attendent, afin de dire un dernier au revoir émouvant au frère de Sindri, Brok. Par la suite, le générique de fin après la cinématique se déclenchera.

