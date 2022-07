Pourquoi et comment augmenter son stockage sur PS5 ?

La PlayStation 5 n’est actuellement disponible que dans un seul modèle concernant le stockage embarqué dans la machine, à savoir 1 To. Du moins, ça, c’est sur le papier, puisqu’en réalité, on ne dispose que de 825 Go d’emplacement disponible, ce qui permet de stocker tout de même quelques jeux. Mais si vous êtes un vrai touche-à-tout, vous vous sentirez forcément très vite limité par cet espace. Il est certes possible de faire souvent le tri dans les jeux auxquels on ne joue plus, mais les personnes qui disposent d’une petite connexion internet auront plus de mal à supprimer des applications qu’ils ont mis des heures à télécharger.

Au lancement de la machine, il n’existait aucun moyen d’augmenter l’espace libre en dehors des disques durs externes, qui ne pouvaient stocker que des jeux PS4. L’arrivée du support SSD pour la PlayStation 5 a fait un grand bien aux utilisateurs, qui peuvent désormais étendre le stockage de leur console afin d’accueillir plusieurs jeux.

Et si on peut maintenant agrandir notre espace de stockage, on peut aussi y placer des jeux PS5 dessus, qui tourneront aussi bien sur le SSD que vous placerez que sur les SSD internes de la console. Cependant, avant de vous lancer dans l’achat d’un SSD, il faut savoir plusieurs choses essentielles sur les produits compatibles ou non avec la PS5.

Pourquoi tous les SSD M.2 ne sont pas compatibles ?

Si le format M.2 devient de plus en plus courant, il faut savoir que tous les produits ne se valent pas forcément, que ce soit en termes de performances, mais aussi au niveau de la taille. Le standard M.2 est flexible et les SSD peuvent avoir une longueur qui varie. Etant donné que la PS5 utilise des technologies précises et que l’espace alloué à un SSD supplémentaire n’est pas extensible à l’envie, il faut bien penser à plusieurs détails avant d’acheter un SSD pour sa console.

Tout d’abord, il faut réunir les caractéristiques suivantes :

SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 (x4)

Stockage : 250 Go minimum / 4 To maximum

Vitesse : 5500MB/s en recommandé

Dimensions : 110 x 25 x 11.25 millimètres environ

Les dimensions sont évidemment extrêmement importantes, puisqu’il faut s’assurer que votre SSD puisse rentrer dans l’espace nécessaire et que vous puissiez refermer votre console sans soucis.

Pourquoi utiliser un SSD pour la PS5 ?

Tout le monde n’aura pas forcément l’utilité d’un SSD externe pour sa PS5, mais si vous jouez beaucoup, cela va vite se révéler indispensable. Avec des jeux service qui prennent de plus en plus de place, il faut parfois avoir plus de 100 Go de disponible pour stocker un seul jeu, ce qui limite très vite nos choix.

C’est encore plus essentiel depuis l’apparition du nouveau PlayStation Plus, qui dispose de centaines et de centaines de jeux à découvrir. Seule une poignée est accessible en cloud, principalement avec le service Premium, ce qui veut dire que les abonnés au palier Extra seront plus limités dans leurs options. Avec autant de titres à découvrir et à télécharger, on n’a pas forcément envie d’être limité par la taille de son disque dur, surtout si notre débit internet est léger. L’ajout d’un SSD ajoute donc un certain confort ici.

Pourquoi tous les M.2 compatibles ne se valent pas entre eux ?

Au-delà des dimensions de chaque SSD, il faut aussi veiller à ce que le SSD que l’on installe dispose d’une vitesse de lecture suffisante, qui soit équivalente à celle du SSD d’origine embarqué par la console.

Il faut donc opter pour les modèles SSD de type M.2, qui auront une vitesse supérieure à 5500MB/s, et selon les SSD choisis, vous pourrez même voir quelques améliorations dans les jeux, avec des temps de chargement réduits. On vous propose d’ailleurs un guide d’achat complet pour savoir quels sont les meilleurs SSD PS5 à acheter.

Pourquoi un dissipateur thermique est important ?

Vous avez réussi à avoir une PS5 mais elle manque cruellement d'espace libre ? 👀 On vous explique comment installer facilement un SSD avec MSI ! ✨ #ads pic.twitter.com/izjeAsBGg9 — ActuGaming (@ActuG) July 1, 2022

La maitrise de la chauffe est quelque chose d’essentiel dans le choix d’un SSD pour votre PlayStation 5. La console est réputée pour chauffer assez vite et l’ajout d’un SSD peut accentuer cette chauffe de manière considérable. C’est pourquoi il existe des dissipateurs thermiques intégrés à certains SSD mais également des dissipateurs externes que l’on peut ajouter manuellement aux SSD qui n’en possèdent pas.

Là encore, il est essentiel de bien vérifier les dimensions de votre SSD avec dissipateur ou non, étant donné que ce dernier prend logiquement un peu d’espace. Afin de ne pas se tromper, on privilégiera les SSD munis d’office de dissipateurs qui sont compatibles avec la PS5, plutôt que d’en rajouter un à un SSD « nu », histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises lors de l’installation.

Ne vous méprenez pas, si le dissipateur thermique n’est à priori pas obligatoire sur le papier pour votre SSD PS5, il est très fortement recommandé, voire indispensable afin d’éviter tout accident de surchauffe.

Pourquoi choisir le MSI Spatium M480 Play ?

Le MSI Spatium M480 Play réunit justement tous les critères demandés pour votre PS5, et même plus. Son débit de lecture à 7000Mo/s et sa vitesse d’écriture à 6800 Mo/s (pour le modèle 2 To) seront bien plus que suffisants pour tirer parti au maximum des performances de la PlayStation 5, et ce durant des années, d’autant plus qu’il est garanti constructeur pendant 5 ans.

Afin de vous donner une idée plus concrète des performances, nous avons installé quelques jeux de tailles différentes. Voici les résultats :

Comme vous pouvez le constater, la vitesse d’écriture brille particulièrement lorsque vous avez besoin d’installer de gros jeux en un minimum de temps. Une minute à peine sur le SSD M480 contre six minutes sur le SSD interne de la console pour GTA V. Même chose sur des jeux de taille moyenne comme Dying Light 2 et ses 28Go qui s’installent en 23 secondes sur le M480 contre 2 minutes environ sur le SSD de la PS5.

Ce SSD est évidemment équipé d’un dissipateur qui permet d’éviter efficacement les montées en température, en maintenant un seuil tout à fait acceptable (environ 70 degrés maximum), ce qui rallonge sa durée de vie et diminue les risques pour votre console.

Vous n’aurez en plus pas à vous soucier de savoir s’il fonctionne bien pour votre PS5 puisqu’il a été conçu dans cette optique, même s’il peut aussi tout à fait convenir à votre PC si l’envie vous en prend. Il ne vous reste plus qu’à choisir la taille de stockage que vous souhaitez. Avec tout cet espace supplémentaire, vous allez pouvoir remplir votre console de jeux PS4 et PS5 sans problème et bénéficier des meilleures performances de votre machine.

Le MSI Spatium Play M480 PCIe 4.0 est disponible dès maintenant à l’achat avec une capacité de stockage de 1 To ou de 2 To.