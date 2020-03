Cloudpunk vient d’officialiser sa date de sortie sur PC

Si on lit le titre trop rapidement, on pourrait presque croire que Cyberpunk 2077 a remis sa date de sortie à avril. C’est néanmoins de Cloudpunk dont il est question aujourd’hui, un jeu mêlant narration et exploration. Une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs, puisqu’il figure déjà dans 95 000 listes de souhaits Steam.

De la livraison sauce cyberpunk

Dans Cloudpunk, vous incarnez Rania, une coursière travaillant pour une entreprise de livraison semi-légale, basée dans la mégalopole de Nivalis. Pluvieuse et marquée par les multiples néons, elle n’attend que d’être explorée. Les livreurs Cloudpunk effectuent leur course quelque soit le danger, avec une seule règle : ne pas chercher à savoir ce que contient le colis.

Le jeu promet une narration forte, où les joueurs rencontreront de nombreux personnages, dont des androïdes, ou encore des humains issus de toutes classes… voire un peu douteux.

Cloudpunk sera disponible sur PC via Steam le 23 avril, et sortira plus tard dans l’année sur Nintendo Switch, Xbox One et PlayStation 4.