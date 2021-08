Le « shooter escargot » Clid the Snail sort aujourd’hui sur PS4

Koch Media et le studio espagnol Weird Beluga sortent aujourd’hui Clid the Snail, un shooter en vue isométrique qui nous met dans la peau d’un escargot assez bourru.

Faut-il jouer avec la nourriture pour cette fois ?

Clid the Snail se décrit comme un shooter arcade disposant d’une narration assez développé et qui tient une grande place dans le jeu. En plus de tirer partout avec un tas d’armes différentes, vous allez pouvoir explorer, résoudre des énigmes et dénicher quelques objets rares. Etant donné que notre héros est un escargot, il pourra user de sa carapace pour déclencher des attaques spéciales impressionnantes. On retient surtout son univers graphique sombrement accrocheur. On vous laisse observer le trailer de lancement pour vous donner une idée.

Pour plus de renseignements sur ce titre indépendant, nous vous renvoyons à notre preview où nous avions pu essayer le premier niveau après une présentation avec les développeurs.

Clid the Snail est disponible sur PS4 uniquement en version dématérialisée.