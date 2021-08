Clid the Snail

Porté sur la boisson et un peu bourru, Clid est le protagoniste gastéropode de Clid The Snail, un jeu mélangeant explorations, puzzles et combats en vue du dessus reprenant les codes du shooter. Cette aventure relaie le quotidien de notre protagoniste escargot parcourant ce sombre monde en tant que héros d'une sombre fable. Pour égayer son quotidien, celui-ci sera grandement accompagné par Belu, une luciole amicale, qui lui procurera lumière dans ces dédales obscurs où disparaissent les derniers vestiges d'une civilisation humaine.