Le RPG Clair Obscur: Expedition 33 impressionne toujours et dévoile sa date de sortie ainsi qu’une grosse édition collector

Une world map pour mieux explorer

Le studio Sandfall Interactive est venu présenter en détail ce Clair Obscur: Expedition 33, qui se montre toujours très ambitieux pour un premier projet. Les divers membres de l’équipe sont revenus sur les particularités de ce jeu, de son système de combat au tour par tour en passant par ses personnages et son intrigue des plus mystérieuses, mettant en scène un monolithe annonçant la disparition de tous les personnages ayant l’âge inscrit sur lui.

Durant le périple de l’expédition 33, on découvrira quelques alliés inattendus comme Monoco, le cinquième membre jouable de l’équipe. Il ne s’agira pas d’un humain comme le reste du groupe, mais d’un personnage capable de se transformer en diverses créatures pour changer radicalement de style de combat. Autre allié, mais non jouable Esquie, une grosse créature sous la forme d’un ballon géant qui vous servira de guide dans cet univers.

Le studio nous a aussi montré un premier aperçu de la world map du jeu, un clin d’œil aux anciens RPG qui ont inspiré ce Clair Obscur: Expedition 33. On voyagera de cette manière (notamment avec l’aide d’Esquie) avant de rentrer dans des niveaux plus resserrés, et on nous promet beaucoup de secrets à trouver comme des combats de boss cachés. Dans ce monde, un havre de paix vous permettra de vous reposer avec le village Gestral, où vous rencontrerez divers PNJ.

Le système de combat a été une nouvelle fois passé en revue avec la présentation des effets passifs que l’on pourra équiper sur nos personnages, pour construire différents builds différents. Le studio a également précisé que les éléments en temps réel (comme la garde) pourront être ajustés, pour demander un peu moins de réflexes si ce n’est pas votre tasse de thé et si vous ne voulez pas être puni pour ça.

Quand sortira Clair Obscur: Expedition 33 ?

C’était la dernière annonce du studio. Il nous avait déjà annoncé qu’il visait une sortie au printemps, et il compte s’y tenir. On apprend aujourd’hui que Clair Obscur: Expedition 33 est presque prêt, puisqu’il sortira le 24 avril prochain sur PC, Xbox Series et PS5, et sera disponible directement sur le Xbox Game Pass. Plus que trois petits mois avant de découvrir ce RPG définitivement pas comme les autres.

Une édition collector au programme

En plus de toutes ces nouvelles images et informations, on apprend que Clair Obscur: Expedition 33 sera aussi disponible à l’achat via une édition collector. Celle-ci comprendra les éléments suivants :

Le jeu de base

Une boite à musique à l’image du Monolithe de 20 cm

Un steelbook

Un artbook de 48 pages

6 costumes issus du pack « Flowers » et 6 variations de costumes

1 costume « Clair » pour Maelle

1 Costume « Obscur » pour Gustave

Une édition Deluxe dématérialisée sera aussi vendue et comprendra tous les costumes en plus du jeu de base.