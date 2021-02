Chivalry II trouve une date de sortie sur l’Epic Games Store et consoles

Longtemps annoncé pour 2020 mais finalement repoussé pour améliorer l’expérience de jeu et rajouter plus de contenu, Chivalry II a profité de l’Epic Games Store Spring Showcase qui vient de se terminer pour annoncer sa date de sortie sur la plateforme d’Epic Games et sur consoles. En plus, une bêta fermée pointera bientôt le bout de sa truffe incessamment sous peu.

Le tranchage de têtes, c’est pour bientôt !

Via une nouvelle vidéo de trois minutes dévoilée pendant le Showcase d’Epic Games, Torn Banner Studio en a profité pour exhiber la date de sortie de Chivalry II et parler des nouveautés du titre. Le FPS multijoueur à l’atmosphère purement médiévale arrivera le 8 juin prochain sur PC via l’Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Considéré comme la suite de Chivalry: Medieval Warfare, Chivalry II jouera la carte de l’amélioration sur tous les points. Le soft tournera tout d’abord sur l’Unreal Engine 4 pour un aspect visuel plus détaillé et le gameplay sera plus fourni en matière d’armes, de classes et surtout de feeling.

Du côté du terrain de jeu, le bébé de Torn Banner Studios bénéficiera de cartes plus grandes, de variétés dans la façon de venir à bout de nos adversaires en utilisant bon nombre de pièges, mais aussi d’un aspect customisation bien plus détaillé pour votre personnage. En somme, le titre sera concrètement plus touffu que son prédécesseurs, avec notamment un système de combat plus fignolé.

Une bêta fermée à venir le mois prochain si vous précommandez Chivalry II

En sus, sachez qu’il est possible de jouer à Chivalry II bien avant sa sortie officielle. En effet, si vous précommandez le jeu sur l’Epic Games Store notamment, vous recevrez instantanément un accès à sa bêta fermée qui prendra place du 26 au 29 mars prochain.

Une bonne raison de plus pour précommander le soft qu’on se le dise. Notez que le titre dispose d’une version standard à 35.99 €, ainsi que d’une édition spéciale tarifée à 43.99 €. Cette dernière vous donnera la possibilité de bénéficier des éléments suivants :

Une Armure de joute de chevalier

Une Hache du cavalier d’or

Un Objet de fantaisie Roses

1000 couronnes + 5000 pièces d’or pour déverrouiller de nouvelles armures, apparences, armes et bien d’autres joyeusetés.

La Zweihänder royale

Pour 8 € de plus, vous obtenez en clair un contenu légèrement plus conséquent, et vous donnant la possibilité de débloquer divers éléments un peu plus rapidement qu’en jouant. Concrètement, force est constater que le titre donne envie, et il nous tarde d’y jouer via sa bêta fermée ou lors de sa sortie officielle.

Enfin, on rappelle que Chivalry II sera de sortie le 8 juin prochain sur PC via l’Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous pouvez désormais le précommander à cette adresse.