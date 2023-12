Une aventure à grande échelle

Chapeauté par Strange Shift Studio, un jeune studio basé à Montréal, Chasing the Unseen est un titre qui avait été dévoilé à l’AG French Direct. Depuis régulièrement mis à jour sur les réseaux sociaux, le titre n’avait cependant pas spécialement communiqué à grande échelle, tout du moins, jusqu’à ce week-end, à l’occasion du ComicCon de Stuttgart.

Si aucune nouvelle bande-annonce a été publiée (on vous remet le dernier trailer de gameplay), le jeu d’aventure a néanmoins une bonne nouvelle avec une date de sortie définitive. Chasing the Unseen est maintenant prévu pour le 7 mars 2024, date à laquelle il sera disponible sur PC via Steam. Pas de version console pour l’instant, bien qu’on imagine que le succès de cette mouture pourrait jouer sur son avenir.

On rappelle que l’on a affaire ici à un jeu d’aventure solo qui nous invite à escalader des créatures absolument immenses dans des paysages atypiques. Un voyage introspectif qui nous fait suivre un jeune garçon qui sera confronté à lui-même à travers une épopée qui s’annonce démesurée. Un pitch qui n’hésite pas à nous rappeler ses influences, de Shadow of the Colossus à Journey, rien que ça.