Chasing the Unseen se la joue Shadow of the Colossus dans un trailer intriguant, avec une démo à la clé

Préparez-vous à grimper sur un poulpe géant

Chasing the Unseen se présente comme un jeu d’aventure à la croisée des chemins entre un Shadow of the Colossus et un Journey. Le premier, car il nous proposera d’escalader des créatures géantes et mystérieuses, et le second, parce qu’il fera plutôt place à la contemplation qu’aux combats désespérés.

L’accent est mis sur l’exploration, avec un protagoniste transporté dans un monde intriguant qu’il va devoir découvrir de lui-même en se mettant en danger et en croisant la route de colosses inimaginables. Des titans qu’il faudra escalader au travers de séquences de plateformes qui promettent d’être riches en moments de tension, même si notre héros dispose d’un parachute pour éviter les mauvaises surprises.

Le titre était au programme de l’AG French Direct avec un trailer de gameplay qui nous montre toutes les facettes du jeu, notamment quelques-unes des créatures à escalader.

Si cette promesse vous tente, vous pouvez d’ores et déjà mettre la main dessus. Pour le passage du jeu à l’AG French Direct, Strange Shift Studio a décidé de publier une démo jouable de Chasing the Unseen qui est dès à présent disponible sur Steam. Vous pourrez donc essayer de vous-même le titre avant de le wishlister si le projet vous intéresse et que vous souhaitez le soutenir pour sa sortie complète.

Chasing the Unseen sera disponible prochainement sur PC.