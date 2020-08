Cendres: A Survival Journey dévoile son monde cendré dans un premier trailer

Cendres: A Survival Journey est un projet issu de la collaboration entre Nameless XIII, un jeune studio de développement basé à Toulouse, et Dear Villagers que l’on connaît pour l’édition de jeux comme ScourgeBringer ou Dead In Vinland. Ce premier trailer relayé par IGN donne l’opportunité d’en apprendre un peu plus sur l’univers post-apocalyptique et particulier de Cendres: A Survival Journey.

Survivre dans un monde recouvert de cendres

Le jeu nous dévoile un monde recouvert par les cendres suite à une catastrophe volcanique et dans lequel on suit un groupe de survivants qui va devoir se forger un chemin jusqu’au Dôme, une structure qui offrirait un abri à nos protagonistes. Ce jeu de survie et d’aventure possède une narration forte qui nous demandera d’effectuer plusieurs choix pendant l’histoire, choix qui auront de lourdes conséquences puisque plusieurs embranchements narratifs et de multiples fins seront disponibles.

Ces alternatives qui nous sont présentées sont alors décrites comme ni bonnes, ni mauvaises et auront surtout comme but de placer le joueur et ses décisions au centre de l’expérience.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, restez connectés puisque nous avons pu interviewer Hervé Bonin, dirigeant du studio (et ancien co-fondateur de Dontnod) et Mattéo Gaulmier, directeur créatif, pour éclaircir quelques détails sur la création du jeu, de sa naissance en tant que projet étudiant à ce qu’il est maintenant. L’interview complète arrivera très prochainement.

Cendres: A Survival Journey est annoncé sur Steam pour 2021.