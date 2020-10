Cellyon: Boss Confrontation ouvre les portes de son accès anticipé

Après une campagne de financement participatif réussi, Cellyon: Boss Confrontation a régulièrement donné de ses nouvelles à ses backers sur les réseaux sociaux. Puis, il a fait une intervention au cours de l’AG French Direct pour annoncer sa date d’arrivée. Nous sommes le 1er octobre, c’est donc l’ouverture de l’accès anticipé.

Des combats d’instances, mais sans le farm

Avec Cellyon: Boss Confrontation, les français de chez Sentry Games veulent proposer une expérience proche des MMORPG mais sans le côté laborieux du farm. Pas de monde ouvert, pas de phase intensive à monter le niveau de son personnage, le titre se focalise avant tout sur les combats de boss. On peut donc former des groupes de plusieurs joueurs pour batailler dans des simili-instances et trouver la bonne stratégie pour faire face aux boss.

Lancé en accès anticipé ce 1er octobre, le jeu compte bien développer son contenu. Un mode Rift a déjà été annoncé, du multijoueur compétitif asynchrone, qui devrait arriver un peu plus tard. Cellyon: Boss Confrontation sort à une quinzaine d’euros sur Steam et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez découvrir notre interview exclusive de Sentry Games.