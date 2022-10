CD Projekt Red : Le cofondateur du studio, Marcin Iwiński, démissionne de son poste

Une grande page se tourne chez CD Projekt Red, qui a annoncé hier dans son dernier bilan la mise en place de tout un tas de projets, dont le chantier va occuper les équipes pendant au moins une dizaine d’années, si ce n’est plus. Le studio polonais change de fusil d’épaule et revoit toute sa stratégie, avec des nouveaux jeux The Witcher, une suite à Cyberpunk 2077 et une nouvelle licence. Mais tout cela se fera sans l’aide de Marcin Iwiński, figure historique du studio tout en étant son cofondateur, qui a démissionné dans la foulée.

Un départ important pour le studio

Message from Marcin Iwiński pic.twitter.com/jbaAFktzEi — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 4, 2022

Vous avez sans doute pu voir l’intéressé lors des prises de parole du studio après le lancement compliqué de Cyberpunk 2077. Il était l’une des personnes les plus mises en avant du studio, mais aussi le co-PDG de l’entreprise, dans laquelle il a travaillé pendant plus de 30 ans.

Il s’est exprimé sur son départ dans un communiqué :

« J’étais chez CD Projekt depuis près de 30 ans et je l’ai vu passer d’une poignée de rebelles passionnés à un studio de développement internationalement reconnu de jeux de rôle aimés par des millions de personnes dans le monde […] Notre stratégie extrêmement ambitieuse est tenue par une équipe si inspirante et forte, et je crois profondément en notre plan pour amener CD Projekt vers de nouveaux sommets. Pour cela, j’ai l’intention de rester un actionnaire majeur, et dans mon nouveau rôle non-exécutif, je resterai actif et engagé en me concentrant sur le soutien de l’ensemble du conseil d’administration. »

Marcin Iwiński reste donc un actionnaire de poids au sein de l’entreprise, mais ce n’est plus lui qui sera en charge des équipes. Avec ce changement, on peut donc croire que CD Projekt Red entre bien dans une toute nouvelle phase de son existence, qui promet d’être riche en jeux, et on l’espère, moins en crunch.