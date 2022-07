CD Projekt : Depuis le lancement de Cyberpunk 2077, le cours des actions du studio a baissé de 75% en bourse

Ce n’est pas un mystère, même si le jeu s’est vendu par millions, les résultats de Cyberpunk 2077 ne sont pas à la hauteur des espérances de CD Projekt Red. L’entreprise a toujours été quelque peu timide sur les chiffres de ventes du jeu en dehors de son lancement, preuve qu’ils ne sont pas aussi gros que ce qui était prévu. Et avec toutes les affaires qui ont suivi, beaucoup d’actionnaires ont quitté le navire, si bien que le studio est désormais loin d’être aussi coté en bourse qu’il ne l’était par le passé.

Un studio détrôné en Pologne

C’est le site Business Insider Poland qui pointe du doigt cela, en rappelant qu’avant la sortie de Cyberpunk 2077, les actions du studio étaient estimées à 40 milliards de zloty, soit un peu plus de 8,3 milliards d’euros. Cependant, maintenant, ces actions ont chuté de 75% puisqu’elles sont désormais estimées à 10 milliards de zloty, soit légèrement plus de 2.1 milliards d’euros. Une baisse logique qui s’explique par tous les problèmes et les retards pris par le studio.

Et cette baisse est aussi importante au niveau de l’image, puisque CD Projekt Red n’est désormais plus le studio le plus profitable en Pologne, dépassé par Techland (Dying Light 2) de quelques millions d’euros selon les estimations.

Une sacrée descente pour CD Projekt Red donc, qui espère certainement que la sortie l’extension de Cyberpunk 2077 change le cours des choses dès 2023.