CD Projekt Red : Le code source de Cyberpunk 2077 et celui de The Witcher 3 ont visiblement fuité

La suite du (mauvais) feuilleton CD Projekt Red continue. Il y a quelques mois, le studio avait été victime d’une attaque où des hackers s’étaient emparés du code source de certains jeux, comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3. Ces derniers avaient alors été mis aux enchères sur des sites peu fréquentables, et ils avaient été achetés avec la condition de ne jamais les diffuser en ligne à nouveau. Mais manque de chance, ces codes sources sont visiblement une nouvelle fois dans la nature.

Une revente illégale qui continue

C’est en tout cas ce qu’affirme le site Data Breaches, qui indique qu’un groupe de hackers s’est emparé de ces codes sources afin de les revendre et faire de la pub pour leur nouveau site dédié aux leaks. Une grande opération de com’ donc, mais évidemment illégale. Les hackers mettent alors les données en vente contre 10 000 dollars, avec un mot de passe à acheter pour avoir accès à tout ce qui a été volé.

Cela concernerait Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Thronebreaker, et même The Witcher 3 RTX (version next-gen). Afin de prouver qu’ils ne mentaient pas, le groupe a leaké des kits de développement pour plusieurs consoles, et des membres de Resetera et 4chan ont pu effectivement les récupérer.

Bref, une bien mauvaise histoire qui est évidemment à condamner, et qui met une nouvelle fois CD Projekt Red dans l’embarras, alors que le studio a déjà beaucoup de choses à régler en interne.