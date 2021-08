Captain Tsubasa Anime Comics : Notre avis sur la série de Nobi Nobi

Captain Tsubasa, véritable pièce maîtresse dans le monde du manga. Créé par Yoichi Takahashi, le manga est né en 1981, inspiré par la Coupe du Monde de Football de 1978 en Argentine. La série deviendra rapidement un succès mondial avec plus de 80 millions d’exemplaires vendus. Une adaptation en animé surfera sur ce succès et transcendera le manga, mettant l’accent sur le dynamisme et la dimension épique des confrontations.

En 2018, un remake de l’animé voit le jour, réadapté aux standards actuels mais également modernisé et plus respectueux de l’œuvre originale. La qualité certaine de cette nouvelle adaptation permettra la mise en chantier de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, sorti il y a presqu’un an sur PS4, Nintendo Switch et PC, et dont vous pouvez retrouver notre test. Une adaptation vidéoludique réussie, malgré des défauts évidents, qui a franchit les 700 000 exemplaires écoulés à travers le monde.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de Captain Tsubsa Anime Comics créé exclusivement pour le marché français par l’éditeur Nobi Nobi, le label jeunesse de Pika Edition. La série vise à retracer les deux saisons du nouvel animé retranscrit en sept tomes, quatre pour la saison 1 et les trois autres destinés à la saison 2.

Le ballon comme meilleur ami

Nous le disions en introduction, Captain Tsubasa Anime Comics est une adaptation de l’animé de 2018 au format BD. C’est-à-dire que les dessins habituels sont remplacés par des captures d’écran provenant directement de l’animé. Le tout est en couleur donc, et le sens de lecture choisit est à la française, de gauche à droite. Une approche qui se veut explicitement tournée vers la facilité d’accès et à destination d’une cible relativement jeune.

Nous suivons les aventures de Tsubasa Ozora, jeune prodige du ballon rond qui rêve de devenir le meilleur joueur du monde, aidé par son mentor, Roberto, une star du football brésilien. Au cours de l’histoire et des différents matchs qui rythment le récit, Tsubasa rencontrera de nombreux alliés et adversaires dans le plus pure style shônen. On pense aux mémorables Genzô Wakabayashi, le gardien de but de génie, ainsi qu’au plus grand rival du héros, Kojirô Hyûga, le buteur vedette de la Toho.

Les 4 premiers tomes reprenant la première saison de l’animé vont donc se concentrer sur les débuts de Tsubasa, fraichement débarqué dans la ville, et l’avènement de son équipe la Nankatsu, qui devra tenter de remporter le titre du championnat national junior. Cette première partie pose les bases de la série et se déroule alors que les personnages sont encore en école primaire.

Quant à la seconde saison, regroupée en 3 tomes, elle débutera sur un nouveau championnat, cette fois-ci régional, mais avec des personnages maintenant au collège. Néanmoins, l’accent est rapidement mis sur le championnat national opposant les meilleurs équipes de tout le Japon. Certains personnages importants sont partis à l’étranger comme Genzô, tandis que Kojirô, par exemple, se retrouve dans une nouvelle équipe, dans une toute nouvelle région. Nous suivons le parcours parallèle de Tsubasa et Kojiro et leurs équipes respectives, avant leur potentiel retrouvaille. L’enjeu principal de Tsubasa sera de rester invaincu avec la Nankatsu et de gagner le titre national pour espérer rejoindre Roberto au Brésil.

Le choix de l’Anime Comics

Ce qui frappe dans un premier temps, c’est le peu de volumes présentés. Alors que cet anime comics se calque sur les deux saisons de l’animé, comptabilisant une cinquantaine d’épisodes, la répartition ne se fait que sur 7 tomes. Un nombre qui semble bien léger pour rendre compte de l’animé. Il ne faudra que quelques pages pour comprendre le problème. En effet, l’éditeur a été contraint d’opérer pléthores de coupes afin de condenser au maximum ces deux saisons d’animé de Captain Tsubasa.

A titre de comparaison, les deux premiers tomes de la première saison couvrent les 5 premiers volumes de l’œuvre originale. Par conséquent, on constate un manque flagrant et gênant de dynamisme. Les matchs subissent des coupes abruptes et le plus souvent mal choisies, ce qui enlève toute intensité en plus de rendre les affrontements majoritairement difficiles à suivre. Car si les coupes sont mal venues, malheureusement elles impactent également le découpage des pages, on se retrouve avec des problèmes de transition d’une case à l’autre ce qui rend compliqué pour le lecteur, la lectrice, toute tentative d’appréhension de l’espace et des distances sur le terrain.

Pour la saison 2, si nous n’avons pu lire que le premier tome pour le moment, il faut noter qu’il parvient à incorporer deux finales importantes, ainsi que le match d’ouverture de la Nankatsu durant le championnat national. Cela paraît inconcevable mais c’est pourtant le cas. Tout va trop vite et on prend finalement plus de plaisir lors des discussions entre les personnages en dehors du terrain, que lors des matchs qui peinent à se montrer attrayants. Ces derniers étant pourtant le sel de notre amour pour la licence.

Faut-il craquer pour Captain Tsubasa Anime Comics ?

On ne peut nier que cette approche de l’éditeur a le mérite de proposer des volumes qui se lisent à grande vitesse, très facilement et qui résument parfaitement l’intrigue général des animés. Car oui, après lecture, il s’avère évident que Captain Tsubas Anime Comics est avant tout un moyen pour les plus jeunes de découvrir l’œuvre dans ses grandes lignes, et sans perdre trop de temps. Ce condensé en 7 tomes ne peut pas retranscrire l’essence du manga d’origine et encore moins de l’animé. A contrario, il offre une bonne alternative à qui voudrait seulement comprendre clairement les relations et les enjeux principaux du manga, de l’animé.

C’est aussi une très bonne porte d’entrée pour le manga de par sa facilité d’accès. Par ailleurs, le choix des captures d’écran peut aussi rassurer des enfants qui pourraient être rebutés par les traits de crayons de Takahashi. Cependant, on peut noter un certain manque de vie dans le dessin avec des couleurs et des textures qui manquent logiquement de densité et de consistance pour un format papier. Rendant le tout un peu trop lisse.

En outre, il est tout de même dommage de ne pas avoir pris le temps d’offrir une fidèle adaptation, mais surtout de n’avoir, semble-t-il, aucunement réfléchi à l’impact que pourraient avoir sur le récit toutes ces coupes opérées. Si cela est probablement justifié par sa cible commerciale que sont les enfants, ça n’enlève en rien le fait que le rythme n’est pas bon et que le découpage impacte négativement l’œuvre. Sachant que le manga d’origine est bien plus prenant et que l’animé est facilement accessible, en plus d’être de grande qualité, difficile de vraiment conseiller cette collection bien trop paresseuse dans son contenu.

Vous pouvez par ailleurs retrouver les premières pages en accès gratuit sur le site de l’éditeur. Cela vous permettra de vous faire un avis sur le sujet. Il n’en reste que c’est plaisant à lire, mais un connaisseur en voudra plus. Quant au néophyte, il ne comprendra peut-être pas, au travers ces 7 tomes, ce qui fait toute l’essence de Captain Tsubasa.