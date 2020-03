Le nouveau Battle Royale Call of Duty Warzone récemment révélé par Activision Blizzard est désormais ouvert à tous sur PS4, XboxOne et PC (Battle.net). Avec une première sortie à 16 heures pour les détenteurs du jeu Call of Duty : Modern Warfare, il aura fallu attendre 4 heures de plus afin que l’accès soit ouvert au grand public. Veuillez cependant faire de la place sur vos machines puisque le jeu devrait peser entre 80 et 100 Go pour ceux qui ne détiennent pas le jeu précédemment cité.

L’appel en Warzone, c’est maintenant !

Gratuit pour tous, Call of Duty Warzone n’incitera pas à un abonnement Playstation Plus puisqu’il sera jouable en ligne sur PS4 même sans abonnement. Cependant, pour les détenteurs de la Xbox One, il faudra passer par le Xbox Live Gold afin de pouvoir jouer au jeu.

Celui-ci s’équipera de deux modes différents : Battle Royale et Pillage. Le premier est tout simplement un mode Battle Royale avec les règles tout à fait classiques du genre. On note cependant quelques spécificités comme la présence du goulag. Celui-ci mettra en scène des duels en un contre un pour les personnes préalablement vaincues et offrira comme récompense, en cas de victoire, la possibilité de pouvoir revenir sur la carte.

On recense aussi les contrats qui sont alors des objectifs à remplir pendant une partie et qui permettent d’amasser de l’argent ou de l’armement. Enfin, les stations d’achat donnent la possibilité d’acheter divers bonus, comme par exemple la participation de votre équipier décédé au goulag.

Le mode Pillage, quant à lui, s’équipera d’un système de réanimation automatique faisant disparaître le goulag par la même occasion. Dans ce mode de jeu, il faudra collecter le plus d’argent possible en 30 minutes grâce à différents moyens, comme par exemple ramasser de l’argent disséminé un peu partout sur la carte ou via l’accomplissement de contrats en équipe.