Call of Duty Vanguard : Activision promet que le poids du jeu sera réduit

Depuis quelques années, la licence Call of Duty a beaucoup fait parler pour le poids de ses jeux, qui grignotent sans cesse de l’espace sur les consoles et PC eu fur et à mesure des mises à jour. Bien conscient de ce problème, Activision a réagi en diminuant le poids de Call of Duty Warzone il y a de cela quelques mois, et promet que Call of Duty Vanguard resterait « raisonnable » à ce sujet.

Un Call of Duty plus léger ?

Good news for hard drives everywhere: #Vanguard’s install size at launch will be significantly below previous #CallOfDuty releases. New on-demand texture streaming tech expected to save up to 30%-50%+ on next-gen console and PC hard drive disk space 💥 pic.twitter.com/oYZoyIDTuO — Call of Duty (@CallofDuty) October 26, 2021

Dans un nouveau tweet publié sur le compte officiel du jeu, on apprend alors que le titre aura un poids initial d’installation au lancement inférieur à celui des précédents jeux de la série. Cela serait en partie dû à une technologie liée au streaming de textures, qui permettrait de gagner entre 30 et 50% d’espace, aussi bien sur PC que sur les consoles.

On ne sait pas encore comment cela va fonctionner et surtout si ce poids ne va pas considérablement augmenter lorsque les premières mises à jour majeures arriveront, mais le studio derrière le jeu semble en tout cas avoir pris du conscience du problème et fait tout pour le résoudre.

Call of Duty: Vanguard sera disponible dès le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.