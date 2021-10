Activision-Blizzard passe en tolérance zéro, tandis que Bobby Kotick baisse son salaire

L’affaire judiciaire entourant Activision-Blizzard continue d’enchaîner les rebondissements, alors que l’éditeur tente de prouver que des mesures sont en cours, avec le renvoi d’une vingtaine d’employés accusés de comportements déplacés et de harcèlements. Hier, c’est Bobby Kotick, CEO du groupe, qui s’est à nouveau exprimé à l’aide d’une lettre ouverte relayée par VGC, et qui montre à quel point l’éditeur veut faire bonne figure dans toute cette histoire.

Des changements vraiment en cours ?

Dans cette lettre, on apprend tout d’abord que le salaire de Kotick a été baissé au minimum légal (à 62 500 dollars, pas de quoi le ruiner), tandis qu’il déclare qu’il ne touchera pas de bonus cette fois-ci. Un geste symbolique donc, et réclamé par beaucoup d’employés, étant donné les bonus colossaux que le CEO avait touché cette année.

Cette prise de parole a aussi pour but de faire passer un message au sein même de l’entreprise, afin de préciser la mise en place d’une « tolérance zéro » concernant les affaires de harcèlement, d’humiliation, de discrimination etc. :

« Vous avez mon engagement sur le fait que nous ferons tout ce qui est possible pour honorer nos valeurs et créer l’environnement de travail que chacun mérite au sein de son équipe. »

De nouvelles indications ont alors été donnée par Kotick. La première est donc celle de la tolérance zéro, tandis que la deuxième indique un investissement de 250 millions de dollars pour offrir de chances à l’emploi aux femmes et aux personnes non-binaires. L’égalité des salaires va aussi être revue. De plus, pour les affaires de discrimination et de harcèlement sexuel, Activision-Blizzard renoncera désormais à la mise en place d’un arbitrage suite aux plaintes.

Reste à voir maintenant si ces mesures vont être appliquées. Rappelons néanmoins que ce n’est pas cela qui permettra à l’éditeur de sortir la tête de l’eau, étant donné que les procédures judiciaires sont toujours en cours.