Call of Duty: Black Ops 6 présente déjà son trailer de lancement

Entre les sorties de Silent Hill 2 Remake, de Metaphor ReFantazio et de Dragon Ball Sparking Zero qui monopolisent beaucoup l’attention, on a peu de temps pour penser à d’autres jeux cette semaine. C’est pourtant aujourd’hui qu’Activision toque à la porte pour nous rappeler que Call of Duty: Black Ops 6 sort à la toute fin de ce mois, histoire de nous dire que l’année est encore loin d’être bouclée.