Le Call of Duty de 2023 serait reporté à l’année suivante, une première en 17 ans

Depuis 2005, nous avons droit chaque année à un jeu Call of Duty, mais on apprend aujourd’hui que cette coutume pourrait bientôt disparaître d’après Bloomberg qui révèle que le titre de 2023 ne sera pas de la partie. Une nouvelle qui va sans doute grandement secouer l’industrie d’une manière ou d’une autre si cela est confirmé.

La fin des Call of Duty annuels ?

Call of Duty n’aura donc pas droit à un nouvel opus en 2023 en préférant se laisser une année de repos pour sortir en 2024 si l’on en croit le site américain. Il s’agirait d’une première en 17 ans. Chaque année, le FPS campe le top des ventes et reste toujours aussi populaire malgré une redondance souvent dénoncée à l’image d’autres jeux ayant un rythme de sortie similaire tel que FIFA. Bien que l’on pourrait penser que la raison de ce report soit liée au récent achat d’Activision Blizzard par Microsoft, il n’en est rien selon les sources de Bloomberg.

Cela aurait apparemment un rapport avec l’échec du dernier opus en date qui n’aurait pas rencontré le succès espéré. Le média révèle que certains cadres accuseraient justement les sorties trop rapides. En effet, en plus des titres précédents qui cannibaliseraient les nouveaux, le succès du Free to Play, Call of Duty Warzone, éloigneraient les joueurs des titres classiques (dits premium).

Afin de combler le manque, Activision serait en train de préparer une batterie de contenus et de DLC pour le Call of Duty attendu pour cet automne (et qui serait Call of Duty Modern Warfare 2 selon certaines fuites). Activision peut aussi compter sur Call of Duty Warzone 2 annoncé très récemment.

Cela pourrait donc être la fin de cette routine de presque 20 ans. On peut y avoir le signe d’un modèle peut-être éculé qui se voit remplacé par des jeux soutenus sur le long-terme et qui rapportent gros à l’image de GTA V. Cela devrait être ainsi une bonne expérience pour Activision et le studio Infinity Ward qui devra tenir la barque pendant au moins 2 ans. Cela annonce également une bonne nouvelle pour les amateurs de FPS qui pourront potentiellement avoir une offre plus intéressante et moins générique grâce à ce gain de temps.

Toutefois, rien n’est vraiment gravé dans le marbre puisque l’on ne sait pas si Microsoft ne changera pas les plans une fois que l’acquisition d’Activision sera approuvée. Les prochains mois risquent d’être intéressantes en ce qui concerne le suivi de ce dossier.