Boundary : Ce FPS en apesanteur est de retour avec une date et des précisions

Cela faisait quelques années que l’on attendait la venue de Boundary, un jeu de tir multijoueur dans l’espace. Annoncé en 2018, daté pour 2019 et déjà jouable à l’époque, le titre a peut-être été annoncé un peu tôt, sans doute pour sécuriser son développement en fonction des retours. Il faut d’ailleurs rappeler qu’il a été annoncé dans le cadre du PlayStation China Hero Project, une initiative Sony qui vise à mettre en avant les productions chinoises, où Lost Soul Aside figurait. Désormais, le FPS est prêt à être présenté au public, avec une date qui vient de tomber.

D’abord en accès anticipé

Si le titre est toujours à l’étude sur consoles PlayStation, il faudra néanmoins patienter quelques mois : Boundary sera d’abord lancé en accès anticipé le 13 avril 2023 sur PC via Steam, une période qui permettra aux développeurs d’apporter du nouveau contenu et d’améliorer son gameplay et ses contrôles en fonction des retours de la communauté. Une communauté qui s’annonce déjà bien active puis le studio Surgical Scalpers annonce fièrement que les 500.000 wishlists ont été dépassés.

Plusieurs packs fondateurs ont été annoncés, avec le classique listé à 24.99$ et des éditions Deluxe et Ultimate, respectivement à 34.99$ et 44.99$ qui proposent divers bonus. En tout logique, cet early access ne contiendra pas tout le contenu final, mais on y retrouvera tout de même une prise en charge de la manette et du clavier, un système de progression complet avec 70 niveaux, neuf cartes et plusieurs modes au lancement, un système de défis (quotidiens, hebdomadaires et mensuels), de la personnalisation et un système de groupe et chat vocal intégré.

L’accès anticipé est prévu pour une période de 6 à 12 mois en fonction des retours des joueurs. La boutique et ses achats liés ne sera déployée qu’au lancement définitif, tout comme la présence d’un battle pass, pas encore disponible. Les serveurs classés et la présence d’IA ne seront là que dans la 1.0 également et l’on nous promet du cross-play un peu plus tard.

Une vision claire des futurs contenus

Nos confrères de Wccftech ont également eu l’occasion de poser quelques questions au studio au cours d’une interview. L’intervenant revient ainsi sur la longue période de développement et le report quasi constant du jeu, en expliquant que la pandémie du COVID-19 a particulièrement impacté leur processus de création. Cette période compliquée a aussi permis aux développeurs d’identifier certains problèmes, notamment l’infrastructure pour bien jouer en ligne avec une optimisation serveur et l’intégration d’un matchmaking.

La feuille de route est également bien établie : si l’accès anticipé est prévu pour une durée de douze mois maximum, l’objectif est d’apporter de nouveaux opérateurs, de nouvelles armes, de nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu. On apprend aussi, qu’à terme, nous aurons droit à des événements et des cartes à durée limitée, pour apporter un peu de fun et de renouvèlement dans l’expérience.

La 1.0 est en préparation en parallèle, avec l’arrivée d’une version PS5. La mouture PS4 est pour l’instant toujours souhaitée mais n’est plus dans les plans pour le lancement définitif, ce qui sous-entend qu’elle pourrait bien être annulée. Pas de version Xbox au lancement (sans doute lié au contrat signé dans le cadre du PlayStation China Hero Project) mais plus tard. Le studio explique que Boundary a toutes ses chances de voir le jour sur Xbox en décalé.

Si l’on nous confirme que le cross-play est déjà en préparation, la cross-progression est également envisagée. Cependant, quand le journaliste de Wccftech demande si une mise à jour vers l’Unreal Engine 5 est prévue, l’intervenant explique que ce n’est pas le cas pour l’instant. Le studio préfère se focaliser sur la version actuelle : « Unreal Engine 4 fonctionne incroyablement bien pour nous ». Et pour rester dans la technique, sachez que les technologies DLSS et le Ray-Tracing ne seront pas présentes pendant l’accès anticipé. Une décision qui n’a pas été facile peut-on lire dans l’interview, mais nécessaire pour avoir une bonne stabilité au lancement. Cependant, AMD FSR 2/Intel XeSS seront bien supportés.

D’autres sujets ont été évoqués et l’on vous invite à lire l’interview complète chez nos confrères. On rappelle que Boundary est un FPS multijoueur qui propose un concept intéressant, celui de jouer dans l’espace en apesanteur. L’absence de gravité a ainsi un rôle tout particulier dans les déplacements et la façon d’aborder les affrontements. Cela nous avait fait grande impression lorsque l’on avait pu y jouer en 2019. Le jeu sortira donc le 13 avril en accès anticipé sur Steam.