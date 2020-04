Le shooter Boundary repousse sa sortie et lâche un nouveau trailer

Il faut avouer que le titre n’a pas fait grandement parler de lui depuis son annonce. Titre présenté dans le cadre du PlayStation China Hero Project, Boundary avance à tâtons tout en développant ses ambitions. Cette fois-ci, le studio annonce un nouveau report tout en présentant une nouvelle bande-annonce.

Un FPS qui défie les lois de la gravité

Les p’tits gars du studio Surgical Scalpels présentent ainsi une nouvelle bande-annonce qui met l’accent sur la gravité et son importance dans Boundary. Dans le titre, on incarnera un personnage qui devra affronter d’autres joueurs dans des affrontements en 5 contre 5 dans l’espace. Sa particularité est donc de jouer avec la non-présence d’une gravité.

Dans la foulée, on apprend que le titre n’arrivera pas pour cette première partie de l’année 2020, créneau qui était fixé jusqu’à présent mais « courant 2020 ». Pas de précision sur ce retard mais l’on suppose que les événements liés à la pandémie ont du affecter le studio chinois.

On se contentera donc de rappeler que Boundary est prévu cette année sur PC et PlayStation 4. Une version Xbox One avait été évoquée mais n’a pas été confirmée. Si jamais vous voulez en savoir plus, sachez qu’on y avait joué une heure en compagnie des développeurs et l’on vous propose de lire notre aperçu de Boundary.