Bientôt des infos sur Borderlands 4 et Mafia: The Old Country, qui seront présents lors des Game Awards

Déjà deux gros noms pour cette soirée

Randy Pitchford avait quelque peu vendu la mèche avant Geoff Keighley. Le directeur de Gearbox avait affirmé sur les réseaux sociaux que la prochaine bande-annonce de Borderlands 4 était prête, laissant ainsi entrevoir une apparition du jeu lors des Game Awards. C’est maintenant confirmé par Keighley et 2K, et Borderlands 4 ne sera pas seul. Il sera également accompagné de Mafia: The Old Country, qui en dévoilera un peu plus au cours de la même soirée.

En août dernier, les deux titres n’ont été dévoilés que via des brefs teasers. On espère ainsi en voir un peu plus lors de la cérémonie, avec un aperçu du casting de chaque jeu à défaut d’espérer du gameplay (mais qui sait). Les deux jeux sont également prévus pour l’année fiscale à venir, c’est-à-dire entre avril 2025 et mars 2026. Il y a peu de chances pour que l’un des deux dévoile une date de sortie durant les Game Awards.

Pour rappel, la cérémonie aura lieu ce vendredi 13 décembre, à partir de 1 heure du matin. Naturellement, vous pouvez compter sur nous pour tout vous résumer dès le matin même pendant que vous serez en train de vous reposer bien au chaud sous la couette.