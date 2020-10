Borderlands 3 annonce son Season Pass 2

Borderlands 3 ne nous aura pas fait attendre très longtemps. Après nous avoir promis un nouveau Borderlands Show pour le 29 octobre, lors de l’annonce de la date de sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series, Gearbox et 2K annoncent déjà le contenu de la présentation et donc un deuxième Season Pass très différent du premier.

Plus d’histoires, plus de déception

Oubliez le modèle habituel des 4 campagnes additionnelles (qui étaient d’ailleurs très décevantes cette fois-ci), la Saison 2 de Borderlands 3 contiendra 2 DLC qui ne seront à priori pas des scénarios en plus. On commence avec Designer’s Cut qui sortira le 10 novembre. Il s’agit du fameux DLC qui apportera un quatrième arbre de compétences aux Chasseurs de l’Arche. Mais pas que puisqu’il contiendra également un mode standalone Arms Race, « et plus ».

Pas d’autres détails pour l’instant mais c’est logique vu tout ce que compte faire l’équipe du jeu d’ici la sortie niveau streams :

mardi 20 octobre – 18h : présentation des nouveaux arbres d’Amara et FLAK

jeudi 22 octobre – 18h : présentation des nouveaux arbres de Moze et Zane

jeudi 29 octobre – 17h : Borderlands Show avec la présentation du mode Arms Race

vendredi 30 octobre – 17h : Démonstration en direct du mode Arms Race

Tous les horaires indiqués sont ceux pour la France et cela se passera sur la chaîne Twitch officielle de Borderlands avec les replays sur leur chaîne Youtube.

Le second DLC est beaucoup plus flou puisque l’on sait juste qu’il s’appelle Director’s Cut et qu’il sortira au printemps. Il faut avouer que l’on se pose surtout la question du prix de tout cela puisque les 50 euros du premier Pass restent très douloureux.

Borderlands 3 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia et sortira le 10 novembre sur Xbox Series et le le 19 novembre sur PlayStation 5 avec la possibilité de mettre à niveau gratuitement sa version.