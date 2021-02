Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, où le trouver au meilleur prix ?

L’une des premières sorties du mois de février est Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, attendu par les fans du jeu de rôle et quelques curieux. Le titre nous proposera d’incarner Cahal, un être exilé capable de se changer en loup et en loup-garou, dans le but de lutter contre des entreprises qui polluent la nature. Si le jeu vous intéresse, voici où trouver Werewolf: The Apocalypse – Earthblood au meilleur prix parmi les sites marchands.

Où trouver Werewolf: The Apocalypse – Earthblood à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Werewolf: The Apocalypse – Earthblood est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut donc voir que sur consoles, le prix du jeu reste relativement identique entre tous les revendeurs, à savoir 49,99€, même sur Amazon. Sur PC, il est possible de trouver le jeu à 39,99€ à la Fnac comme l’indique le tableau ci-dessous à l’heure où nous écrivons ces lignes.

 

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sera disponible le 4 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.