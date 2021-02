Parmi les sorties notables de février, on y retrouve Werewolf The Apocalyps Earthblood. Nouveau titre du studio Cyanide, il s’agit d’un action RPG où l’on y incarne Cahal, un Garou, qui peut se transformer en trois formes : loup, humain et loup-garou, permettant trois styles de gameplay différents. Si vous attendiez ce titre, cet article vous permettra d’en savoir plus lui.

Guide Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Dans cette section, vous retrouverez tous nos guides et astuces concernant le jeu. Ils seront rajoutés lorsqu’il sera disponible, le 4 février.

FAQ (Foire aux questions)

Vous retrouverez ci-dessous les nombreuses questions fréquemment posées à propos du jeu.

Quand et où sort Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ?

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood sera de sortie le 4 février prochain sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X/S.

Qu’est-ce que Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ?

Il s’agit d’un action RPG qui se base sur l’univers du Monde des Ténèbres (World of Darkness) et plus spécifiquement, du jeu de rôle sur table du même nom. Il adapte librement celui-ci pour proposer une histoire où l’on y suit les aventures de Cahal, un homme-garou qui s’est exilé de son groupe suite à une mission qui a mal tourné. Cependant, l’histoire, qui prend place 5 ans après l’introduction, nous fera retourner vers notre clan qui est menacé.

Avons-nous des collectibles dans Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ?

Quelques collectibles dans le jeu, à savoir des documents et des Esprits. Les premiers développent le lore mais il n’est pas nécessaire de tous les ramasser pour finir le jeu à 100% Quant aux esprits, il s’agit de plantes à absorber afin de gagner des points d’esprit et ainsi monter en niveau.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood propose-t-il un monde ouvert ?

Dans Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, il n’y aura pas de monde ouvert à proprement parler. Vous pourrez explorer à certains moments du jeu divers repères dans lesquels vous pouvez parler à quelques personnages ou réinitialiser vos points de compétences. Mais pour le reste, le titre sera en majeure partie linéaire.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood se dote-t-il de missions annexes ?

Oui, le soft s’offre bel et bien quelques objectifs secondaires à remplir en sus des missions principales. Néanmoins, ces dernières ne sont pas très nombreuses.

Est-ce qu’il y a du multijoueur dans Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ?

Non il n’y a pas de mode multijoueur dans Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, il se joue uniquement en mode solo.

Trailer cinématique

En bref

