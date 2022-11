Sonic Frontiers, où le trouver au meilleur prix ?

Aussi attendu par des fans que boudé par le reste de la communauté, Sonic Frontiers n’a pas fini de faire parler de lui. Loin de faire l’unanimité à la vue des premiers retours de la presse, le titre de SEGA aura fort à faire pour devenir l’un des hits de cette fin d’année, surtout dans un mois de novembre particulièrement compétitif. Mais si vous faites fi de tous ces avis et que le titre vous intéresse tout de même, voici où trouver Sonic Frontiers au meilleur prix.

Où acheter Sonic Frontiers au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Sonic Frontiers est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut voir que pour le lancement, certaines boutiques cassent les prix avec le jeu qui est facilement trouvable en dessous des 45 €.

Sonic Frontiers est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver notre interview de Īzuka Takashi de la Sonic Team pour en apprendre plus sur le jeu.