Le Samsung Galaxy S20 FE 4G 128 Go est en ce moment disponible à 399 €

Aujourd’hui marque le début de la deuxième démarque des soldes d’hiver 2022, et avec elle, de toutes nouvelles offres sur les jeux vidéo et les produits high-tech sont disponibles. Les smartphones font partie des produits les plus prisés lors de ce genre d’offres, et notamment les produits Samsung, avec son smartphone phare du moment, le Samsung Galaxy S21. Mais on découvre aujourd’hui une jolie offre pour le modèle précédent, le Samsung Galaxy S20 FE 4G.

Où trouver le Samsung Galaxy S20 FE 4G au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S20 FE 4G dans sa version 128 Go a aujourd’hui droit à une réduction chez Electro Dépôt, où l’on peut retrouver le smartphone à seulement 399 €. Généralement, il faut compter environ 50 € de plus pour trouver ce modèle, ce qui n’est pas négligeable.

Ce modèle est équipé d’un écran de 6,5 pouces Full HD, avec une dalle 120 Hz, et il possède un processeur Qualcomm Snapdragon 865 capable de faire tourner les jeux récents de manière confortable. Attention tout de même, il s’agit bien là de la version 4G, et pas de la version 5G, prenez donc garde à vos besoins en ce qui concerne votre utilisation du réseau.