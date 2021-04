Returnal, où le trouver au meilleur prix ?

Après Demon’s Souls Remake et Destruction AllStars, Returnal est la prochaine exclusivité de Sony à sortir sur PlayStation 5. Etant donné que la catalogue d’exclusivités est plutôt faible pour la machine en ce moment, le jeu est assez attendu et en rend curieux plus d’un. Voici où trouver Returnal au meilleur prix.

Où trouver Returnal à la vente ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Returnal est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Etant donné que Returnal est une production exclusive à la PlayStation 5, c’est bien le tarif des jeux PS5 qui s’applique ici, et il ne faut donc pas s’étonner de voir le prix de base du jeu affiché à 80 €.

C’est ici la Fnac qui tire son épingle du jeu, avec un tarif à 62,99 € et 15 € sur votre carte Fnac en plus. Le titre est affiché au même prix chez Amazon.

Returnal sortira sur PlayStation 5 le 30 avril prochain. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu en date pour en savoir plus sur le jeu.