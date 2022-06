Realme GT Neo 2 : Le smartphone est en réduction et passe sous les 300 euros

Les soldes d’été 2022 continuent, et il est possible de mettre la main sur de nombreuses bonnes affaires dès la première démarque. Les smartphones sont les produits high-tech les plus recherchés et heureusement, les sites marchands multiplient les offres dans ce domaine, à l’image de Rakuten, qui propose aujourd’hui une très belle réduction sur l’excellent modèle Realme GT Neo 2, qui passe enfin sous la barre des 300 €.

Où trouver le Realme GT Neo 2 au meilleur prix ?

Alors que la marque Realme lance la gamme des Realme GT Neo 3 partout dans le monde, on peut maintenant bénéficier d’offres très intéressantes sur le modèle antérieur, qui est l’un des meilleurs smartphones de sa gamme de prix.

Il est aujourd’hui possible de trouver le Realme GT Neo 2 au meilleur prix chez Rakuten, à seulement 289,99 € si l’on utilise le code CR10 lors de la validation du panier. Un excellente remise qui s’ajoute à celle offerte aux membres Club R, qui vont bénéficier de 30 € offerts en plus pour l’achat de ce Realme GT Neo 2.

Il s’agit là du modèle 5G 128 Go avec 8 Go de Ram, qui dispose d’excellente performances pour un smartphone de milieu de gamme, surtout à ce prix, qui défie toute concurrence. Il est ici vendu sur Rakuten par la boutique officielle Realme, ce qui rassurera sans doute celles et ceux qui préfèrent éviter les vendeurs tiers.