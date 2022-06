realme lance sa gamme GT NEO 3 en France dont une Dragon Ball Z Edition

realme continue d’implanter de nouveaux modèles de smartphone en Eurove avec, aujourd’hui, la gamme realme GT NEO 3. L’une des particularités misent en avant est la recharge très rapide des téléphones avec une durée variant entre les modèles et les versions.

realme GT NEO 3 : quatre modèles dont une édition Dragon Ball Z aux couleurs de Goku

Connu pour ses excellents smartphones de milieu de gamme, ces nouveaux modèles étoffent encore plus les prix pour que chacun puissent trouver chaussure à son pied. Pour preuve, l’excellent realme 9 pro+ free fire edition que nous avons pu tester récemment. Avec le realme GT NEO 3, la marque annonce offrir un mobile haut de gamme à prix réduit.

Nous avons donc deux modèles avec le GT NEO 3 et le GT NEO 3T. Le realme GT NEO 3 affiche une charge ultra rapide pouvant atteindre les 50% en 5 minutes dans sa version la plus chère grâce à une charge pouvant supporter les 150W (699.99€). Sa version 80W charge donc logiquement un peu moins vite mais est plus abordable (599.99€). En outre, l’appareil sera équipé d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, sans oublier la certification HDR 10+.

En ce qui concerne la photo, on sera toujours devant un système à triple caméras, dans lequel la caméra principale est équipée du capteur Sony IMX 766 doté d’une résolution de 50 MP. Les deux autres caméras se composent d’un objectif ultra-large d’une résolution de 8 MP et d’un objectif macro d’une résolution de 2 MP.

Comme a son habitude, realme proposera des coloris assez uniques pour ces modèles avec trois coloris inspirées par l’histoire du pilote de course automobile Carroll Shelby. On retrouve ainsi des smartphones ressemblant à des carrosseries de voitures de course : Nitro Blue, Sprint White, et Asphalt Black.

On retrouve à peu de choses près les mêmes caractéristiques pour le GT NEO 3T avec deux coloris, une charge SuperDart de 80W et une batterie massive de 5000mAh chargée à 50% en 12 minutes, un écran AMOLED E4 de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Full-HD+, et un SoC Snapdragon 870 5G. Pour le jeu sur mobiles, nous sommes donc devant quelque chose de très correct sur le papier.

Le modèle qui va sans doute en intéresser beaucoup, c’est le realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition qui aura les couleurs de la fameuse tenue de combat de Goku que vous aurez aisément reconnu. Le téléphone sera aussi équipé de fonds d’écran personnalisés et d’icônes personnalisées. Sachez qu’une édition Naruto existe mais elle n’est pour l’instant pas prévue en France.

relame GT NEO 3 et GT NEO 3T : modèles, prix, dates de sortie

Pour chaque modèle et version, nous vous récapitulons les informations majeures, les prix et les dates de disponibilité :