Le Motorola Edge 20 est en réduction à un prix très intéressant pour les soldes

Les soldes d’été sont toujours en cours, et alors que le Prime Day d’Amazon est sur le point de démarrer, les autres sites marchands dégainent les meilleures offres afin d’espérer ne pas se faire trop oublier durant les prochaines 48 heures. C’est encore une fois du côté du marché des smartphones qu’il est possible de trouver les meilleures affaires du moment, notamment avec le Motorola Edge 20, un smartphone de milieu de gamme plutôt récent qui a prouvé qu’il pouvait permettre à la marque Motorola de retrouver sa grandeur d’antan.

Où trouver le Motorola Edge 20 au meilleur prix ?

Généralement affiché bien au dessus des 300 €, le Motorola Edge 20 a aujourd’hui droit à une promotion des plus intéressantes. Ce smartphone est équipé d’un écran OLED et d’un processeur Snapdragon 778G, couplé à 8 Go de Ram (et 128 Go de mémoire), ce qui lui permet d’afficher de très bonnes performances pour sa gamme de prix. Il s’agit même d’un smartphone possédant l’un des meilleurs rapport qualité-prix dans le domaine du milieu de gamme.

Si ce modèle vous intéresse, sachez que Rue du Commerce propose une promotion à ne pas manquer. Le Motorola Edge 20 est aujourd’hui affiché au prix de 274,99 € seulement. Il est également payable en trois fois si vous le préférez. Un excellent prix pour ce bon smartphone.