Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est bientôt disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Après un Monster Hunter Rise qui a été un nouveau succès pour la licence, Capcom nous redonne un autre Monster Hunter à découvrir en cette année 2021 avec la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Ce spin-off reprend les bases du premiers épisodes avec des combats au tour par tour pour offrir une approche différente sur la série, et plus accessible. Voici où trouver Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin au meilleur prix.

Où trouver Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

On peut donc voir que la plupart des boutiques comme Amazon proposent un prix situé aux alentours des 44,90 €, avec Fnac qui est un peu plus cher mais qui permet de gagner 10 euros si vous possédez la carte fidélité du magasin.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sera disponible dès le 9 juillet sur Nintendo Switch et PC. N’hésitez pas à consulter notre test si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu.