Marvel’s Guardians of the Galaxy, où le trouver au meilleur prix ?

Après un jeu consacré aux Avengers, Square Enix retente sa chance avec Marvel’s Guardians of the Galaxy, cette fois-ci uniquement centré sur une expérience en solo. On incarne ici Star-Lord dans une toute nouvelle aventure, le tout accompagné par Rocket, Gamora, Drax et Groot. Si le jeu vous intéresse, voici où trouver Marvel’s Guardians of the Galaxy au meilleur prix.

Où trouver Marvel’s Guardians of the Galaxy à la vente ?

  Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Marvel’s Guardians of the Galaxy est au meilleur prix.

Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

S’il n’est pas présent sur le tableau ci-dessus, Amazon fait aussi partie des prix les plus bas sur le jeu. Le jeu dispose également d’une édition Deluxe qui contient un artbook et la bande-originale en format numérique.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et en version cloud sur Nintendo Switch.