Le Google Pixel 6a est en promotion avant la sortie du Google Pixel 7

Si Google a connu un échec retentissant dans le monde du jeu vidéo avec Stadia, il a réussi à mieux trouver sa place dans le monde des smartphones, avec la gamme des Google Pixel qui a fini par faire son trou et à s’imposer comme l’une des marques les plus puissantes du marché. Aujourd’hui, le géant américain s’apprête à lever le voile sur le tant attendu Google Pixel 7, qui devrait encore être un succès après un sixième modèle qui a fait ses preuves. Mais en attendant, on peut déjà trouver une promotion sur « l’entrée de gamme » des Pixel, avec le Google Pixel 6a.

Où trouver le Google Pixel 6a au meilleur prix ?

Le Google Pixel 6a est une version légèrement moins puissante du Google Pixel 6, qui possède tout de même le processeur Google Tensor et 6 Go de RAM pour afficher des performances très intéressante. Cette version est surtout plus abordable, surtout avec la réduction que l’on peut voir aujourd’hui chez Amazon.

On a l’habitude de retrouver ce smartphone au prix de 459 €, mais il descend provisoirement sous la barre symbolique des 400 € avec cette promotion. Vous pouvez donc retrouver le Google Pixel 6a à seulement 387,99 €. Il s’agit ici du modèle couleur Charbon.

Un bon plan si vous n’êtes pas intéressés par le Google Pixel 7, qui devrait être annoncé dans la journée.