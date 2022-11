God of War Ragnarok, où le trouver au meilleur prix ?

Attendu depuis maintenant plus de quatre ans, God of War Ragnarok arrive enfin en ce mois de novembre chargé en sorties. Malgré la concurrence, le titre devrait faire un raz-de-marée et se vendre par palettes entières, à l’instar du dernier épisode qui compte maintenant 23 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Si vous cherchez à vous le procurer ou à l’offrir à quelqu’un pour Noël, voici où trouver ce God of War Ragnarok au meilleur prix.

Où acheter God of War Ragnarok au meilleur prix ?

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix ci–dessus et d’autres ci-dessous, qui vous permettent de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où God of War Ragnarok est au meilleur prix.

Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Deux éditions collectors sont aussi de la partie, mais les stocks fondent comme neige au soleil dès qu’elles apparaissent chez les sites marchands. Si vous souhaitez quand même essayer de les avoir, n’hésitez pas à consulter les liens ci-dessous régulièrement pour avoir une chance de mettre la main dessus.

God of War Ragnarök sera disponible le 9 novembre sur PS4 et PS5. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet. On vous proposera également quelques guides et astuces après la sortie.